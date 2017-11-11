Председатель Конституционного суда: Создание в Азербайджане института вице-президентства является очень важным событием

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Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ "Внесенные в конституцию изменения и дополнения с целью развития системы государственного управления в Азербайджане, направлены на осуществление намерений и принципов, нашедших свое отражение в преамбуле конституции страны. В частности, создание института вице-президентства в области государственного управления в Азербайджане - это новое и очень важное событие".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев.

Он отметил, что этот институт важен с точки зрения повышения эффективности управления и реализации стоящих перед страной задач, в то время когда страна вступила на новый этап политико-правового развития и в современный период радикальных экономических реформ.

Ф. Абдуллаев считает, что все изменения и дополнения, внесенные в текст конституции, являются еще одним проявлением большого внимания к установлению в Азербайджане демократических принципов и ценностей, к человеку, обеспечению его прав и свобод: "Изменения, внесенные в конституцию, полностью соответствуют принципам, отраженным в прецедентном праве Европейского суда по правам человека".