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Председатель Конституционного суда: Права и безопасность армянских жителей Карабаха будут обеспечены

Председатель Конституционного суда: Права и безопасность армянских жителей Карабаха будут обеспечены Права и безопасность армянских жителей Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана.
Внутренняя политика
7 ноября 2023 г. 09:54
Председатель Конституционного суда: Права и безопасность армянских жителей Карабаха будут обеспечены

Права и безопасность армянских жителей Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье председателя Конституционного суда Фархада Абдуллаева.

В статье отмечается, что Конституция Азербайджана гарантирует равенство прав и свобод каждого, независимо от этнической, религиозной и языковой принадлежности.

"Руководствуясь этим положением основного закона, наше государство всегда применяет равноправный подход в отношении различных этнических народов, проживающих на территории Азербайджана. Один из актуальных вопросов связан с процессом интеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество. В связи с этим президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что этот вопрос является внутренним делом Азербайджанского государства, права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией страны", - говорится в статье.

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Версия на английском языке Constitutional Court chairman: Rights and safety of Armenian residents of Karabakh will be ensured
Версия на азербайджанском языке Konstitusiya Məhkəməsinin sədri: "Qarabağ ermənilərinin hüquqları və təhlükəsizliyi təmin ediləcək"

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