Председатель Конституционного суда: Права и безопасность армянских жителей Карабаха будут обеспечены

Права и безопасность армянских жителей Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана.

Права и безопасность армянских жителей Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье председателя Конституционного суда Фархада Абдуллаева.

В статье отмечается, что Конституция Азербайджана гарантирует равенство прав и свобод каждого, независимо от этнической, религиозной и языковой принадлежности.

"Руководствуясь этим положением основного закона, наше государство всегда применяет равноправный подход в отношении различных этнических народов, проживающих на территории Азербайджана. Один из актуальных вопросов связан с процессом интеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество. В связи с этим президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что этот вопрос является внутренним делом Азербайджанского государства, права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией страны", - говорится в статье.