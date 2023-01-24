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Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению

Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли. По его словам, в процессе работы большое количество ценных пред
Внутренняя политика
24 января 2023 г. 11:25
Председатель: Разработка Концепции возвращения в Западный Азербайджан близится к завершению

Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли.

По его словам, в процессе работы большое количество ценных предложений поступило от общественности, в частности от экспертов, специализирующихся на международном общем праве, гуманитарном праве, правах человека, постконфликтной реабилитации и реинтеграции, правах беженцев.

Председатель сообщил, что поступившие предложения были проанализированы, систематизированы по основным темам и подготовлен проект документа:

"Проект документа основан на международно признанных прогрессивных подходах и принципах в области репатриации и отражает концептуальную позицию Общины по правовым, практическим, социально-экономическим и другим аспектам процесса возвращения. Концепция основана на международном праве, соответствующем внутреннем законодательстве, исторических фактах, справедливости и будет служить установлению мира".

Алекперли подчеркнул, что после обсуждений в основных органах Общины, Правление завершит работу над проектом документа и представит его Наблюдательному совету для официального утверждения в соответствии с процедурой.

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Версия на азербайджанском языке Sədr: "Qərbi Azərbaycana Qayıdış Konsepsiyası ilə bağlı işlər yekunlaşmaq üzrədir"

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