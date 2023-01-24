Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению

Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли. По его словам, в процессе работы большое количество ценных пред

Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению.



Как сообщает Report, об этом сказал председатель Правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли.



По его словам, в процессе работы большое количество ценных предложений поступило от общественности, в частности от экспертов, специализирующихся на международном общем праве, гуманитарном праве, правах человека, постконфликтной реабилитации и реинтеграции, правах беженцев.

Председатель сообщил, что поступившие предложения были проанализированы, систематизированы по основным темам и подготовлен проект документа:

"Проект документа основан на международно признанных прогрессивных подходах и принципах в области репатриации и отражает концептуальную позицию Общины по правовым, практическим, социально-экономическим и другим аспектам процесса возвращения. Концепция основана на международном праве, соответствующем внутреннем законодательстве, исторических фактах, справедливости и будет служить установлению мира".



Алекперли подчеркнул, что после обсуждений в основных органах Общины, Правление завершит работу над проектом документа и представит его Наблюдательному совету для официального утверждения в соответствии с процедурой.