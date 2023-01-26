Председатель: Концепция возвращения будет представлена общественности в ближайшее время

Концепция возвращения в Западный Азербайджан будет представлена общественности в ближайшее время.

Концепция возвращения в Западный Азербайджан будет представлена общественности в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли.

По его словам, на заседании Наблюдательного совета общины была утверждена Концепция возвращения в Западный Азербайджан.

По мнению Алекперли, принятие этого документа является важным шагом на пути возвращения западных азербайджанцев на свои исторические земли: "За последние 200 лет азербайджанцы подверглись депортации и геноциду со стороны Армении. Только в период последней депортации было уничтожено около 300 мечетей и порядка 500 кладбищ".

Председатель правления отметил, что Концепция возвращения основана на исторической справедливости и вскоре она будет представлена общественности.