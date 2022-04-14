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Председатель комитета: Ведется непрерывная работа по обеспечению "Великого возвращения"

Председатель комитета: Ведется непрерывная работа по обеспечению "Великого возвращения" После декабря 2007 года палаточные городки в Азербайджане были ликвидированы. До сих пор для вынужденных переселенцев построено 116 поселков.
Внутренняя политика
14 апреля 2022 г. 11:43
Председатель комитета: Ведется непрерывная работа по обеспечению Великого возвращения

После декабря 2007 года палаточные городки в Азербайджане были ликвидированы. До сих пор для вынужденных переселенцев построено 116 поселков.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев на презентации книги “Путь, ведущий Азербайджан к победе в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте”.

"После победы в Отечественной войне ведется непрерывная работа по обеспечению “Великого возвращения”. Думаю, что мы достигнем этого в ближайшее время”, - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: “Böyük qayıdış”ı təmin etmək üçün davamlı işlər aparılır”

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