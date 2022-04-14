Председатель комитета: Ведется непрерывная работа по обеспечению "Великого возвращения"

После декабря 2007 года палаточные городки в Азербайджане были ликвидированы. До сих пор для вынужденных переселенцев построено 116 поселков.

После декабря 2007 года палаточные городки в Азербайджане были ликвидированы. До сих пор для вынужденных переселенцев построено 116 поселков.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев на презентации книги “Путь, ведущий Азербайджан к победе в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте”.

"После победы в Отечественной войне ведется непрерывная работа по обеспечению “Великого возвращения”. Думаю, что мы достигнем этого в ближайшее время”, - подчеркнул он.