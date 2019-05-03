Председатель комитета: В Азербайджане живут армяне, родившиеся в смешанных браках

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Человечество уже вступило в такую стадию, что мы пропагандируем и поощряем более широкую защиту ценностей мультикультурализма.

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы сказал в ходе своего выступления на панели на тему "Значение политики многокультурности в повышении и регулировании культурно-этнического разнообразия в современном мире" в рамках V Всемирного форума межкультурного диалога.

Председатель комитета отметил, что ценности мультикультурализма не являются новыми идеями: "В частности, в последнее время некоторые политики повторяли мысли о том, что ценности мультикультурализма не подходят для современного времени. Однако с каждым днем растет значение ценностей мультикультурализма".

М.Гурбанлы отметил, что в Азербайджане живут армяне, родившиеся в смешанных браках: "Также напомню, что сегодня в стране действуют более 2500 мечетей, 33 немусульманские религиозные общины".

Ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла отметил, что в Азербайджане национальные меньшинства не чувствуют себя чужими: "Эта политическая линия является одной из главных целей Азербайджанского государства. Об азербайджанском мультикультурализме можно говорить часами. Мультикультурализм Азербайджана светит как маяк для людей, не имеющих представления о нашей стране".