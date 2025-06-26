Председатель Комитета: В Азербайджане существуют широкие и прочные связи сотрудничества и солидарности между религиозными конфессиями

В Азербайджане сегодня существуют прочные и широкие связи сотрудничества и солидарности между различными религиозными конфессиями.

В Азербайджане сегодня существуют прочные и широкие связи сотрудничества и солидарности между различными религиозными конфессиями.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов на встрече с представителем Церкви Иисуса Христа Святых последних дней по Европе Джеком Джерардом.

В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями о религиозной ситуации в Азербайджане, отношениях между государством и религиозными организациями, а также традициях религиозной толерантности.

Глава Комитета отметил, что в странах, где сформировалась атмосфера терпимости, существует благоприятная среда для развития межрелигиозного диалога и сотрудничества. Наиболее ярким примером этого, по его словам, является Азербайджан, где исторически сложились устойчивые традиции веротерпимости.

В свою очередь Джек Джерард подчеркнул, что политика Азербайджана по расширению межрелигиозного диалога служит ценным примером для других стран. Он также выразил заинтересованность возглавляемой им религиозной организации в развитии взаимных связей с Азербайджаном в этом направлении.