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Председатель комитета: Съезд азербайджанцев мира в Шуше порадует души наших шехидов

Председатель комитета: Съезд азербайджанцев мира в Шуше порадует души наших шехидов "Проведение V съезда азербайджанцев мира в Шуше является значительным событием. Шуша - центр культуры и гордость всего тюркского мира". Об этом Report заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предприниматель
Внутренняя политика
19 апреля 2022 г. 14:18
Председатель комитета: Съезд азербайджанцев мира в Шуше порадует души наших шехидов

"Проведение V съезда азербайджанцев мира в Шуше является значительным событием. Шуша - центр культуры и гордость всего тюркского мира".
Об этом Report заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

По словам председателя комитета, съезд азербайджанцев мира в Шуше порадует души наших героических солдат, ставших шехидами во имя претворения в жизнь мечтаний и чаяний нашего народа: "Теперь наша главная цель - возрождение Шуши, освобожденных от оккупации территорий и привлечение инвестиций. В этой связи необходимо рассматривать предстоящее мероприятие как уникальную возможность. У нас много довольно успешных бизнесменов во всем мире. Господин Президент призвал частный сектор к деятельному участию в этой работе. В настоящее время на рассмотрение Милли Меджлиса вынесен законопроект “Об инвестиционной деятельности”, призванный усилить поощрение и защиту подобных инвестиций.

Поскольку политика расселения на освобожденных территориях будет поэтапной, я думаю, что было бы целесообразно адаптировать инвестиционные планы частного сектора к этому. Считаю, что предложение бизнесменам в пакетной форме инвестиционных проектов по секторам, анализ и представление им возможностей выхода на рынок и экспорта за счет государства могут еще больше облегчить и ускорить процесс привлечения инвестиций", - отметил Т.Миркишили.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Dünya azərbaycanlılarının Şuşaya toplaşması şəhidlərimizin ruhlarını şad edəcək"

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