Председатель комитета: Съезд азербайджанцев мира в Шуше порадует души наших шехидов

"Проведение V съезда азербайджанцев мира в Шуше является значительным событием. Шуша - центр культуры и гордость всего тюркского мира". Об этом Report заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предприниматель

"Проведение V съезда азербайджанцев мира в Шуше является значительным событием. Шуша - центр культуры и гордость всего тюркского мира".

Об этом Report заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.



По словам председателя комитета, съезд азербайджанцев мира в Шуше порадует души наших героических солдат, ставших шехидами во имя претворения в жизнь мечтаний и чаяний нашего народа: "Теперь наша главная цель - возрождение Шуши, освобожденных от оккупации территорий и привлечение инвестиций. В этой связи необходимо рассматривать предстоящее мероприятие как уникальную возможность. У нас много довольно успешных бизнесменов во всем мире. Господин Президент призвал частный сектор к деятельному участию в этой работе. В настоящее время на рассмотрение Милли Меджлиса вынесен законопроект “Об инвестиционной деятельности”, призванный усилить поощрение и защиту подобных инвестиций.



Поскольку политика расселения на освобожденных территориях будет поэтапной, я думаю, что было бы целесообразно адаптировать инвестиционные планы частного сектора к этому. Считаю, что предложение бизнесменам в пакетной форме инвестиционных проектов по секторам, анализ и представление им возможностей выхода на рынок и экспорта за счет государства могут еще больше облегчить и ускорить процесс привлечения инвестиций", - отметил Т.Миркишили.