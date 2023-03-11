Председатель комитета ММ: Мы всегда рядом с детьми, которые нуждаются в поддержке

Председатель комитета ММ: Мы всегда рядом с детьми, которые нуждаются в поддержке

Сегодня в Азербайджане существует сильная государственная политика в отношении детей, семей.

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