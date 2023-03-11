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Председатель комитета ММ: Мы всегда рядом с детьми, которые нуждаются в поддержке

Председатель комитета ММ: Мы всегда рядом с детьми, которые нуждаются в поддержке Сегодня в Азербайджане существует сильная государственная политика в отношении детей, семей.
Внутренняя политика
11 марта 2023 г. 10:39
Председатель комитета ММ: Мы всегда рядом с детьми, которые нуждаются в поддержке

Сегодня в Азербайджане существует сильная государственная политика в отношении детей, семей.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на церемонии открытия 5-го юбилейного конгресса "Разные индивиды", посвященного людям, нуждающимся в особой заботе.

Она отметила, что важно активное участие детей, страдающих аутизмом, в жизни общества: "Я верю в будущее детей с аутизмом. Выражения "дети с ограниченными возможностями", "школа-интернат" законодательно будет запрещено использовать. Мы всегда рядом с детьми, которые нуждаются в поддержке. Им уделяется особое внимание".

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Версия на азербайджанском языке MM-in komitə sədri: "Qüsurlu uşaqlar", "internat məktəbi" kimi sözlər artıq işlədilməyəcək"

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