Председатель комитета ММ: Мы всегда рядом с детьми, которые нуждаются в поддержке

Сегодня в Азербайджане существует сильная государственная политика в отношении детей, семей.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на церемонии открытия 5-го юбилейного конгресса "Разные индивиды", посвященного людям, нуждающимся в особой заботе.
Она отметила, что важно активное участие детей, страдающих аутизмом, в жизни общества: "Я верю в будущее детей с аутизмом. Выражения "дети с ограниченными возможностями", "школа-интернат" законодательно будет запрещено использовать. Мы всегда рядом с детьми, которые нуждаются в поддержке. Им уделяется особое внимание".