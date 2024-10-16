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Председатель комитета: Каждый месяц в мире жертвами мин становятся 500-800 человек

Председатель комитета: Каждый месяц в мире жертвами мин становятся 500-800 человек Каждый месяц в мире жертвами мин становятся 500-800 человек.
Внутренняя политика
16 октября 2024 г. 12:28
Председатель комитета: Каждый месяц в мире жертвами мин становятся 500-800 человек

Каждый месяц в мире жертвами мин становятся 500-800 человек.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев на сегодняшнем заседании комитета.

Он отметил, что 12% территории Азербайджана серьезно загрязнены минами: "Операции по гуманитарному разминированию проводятся после окончания войны. Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире".

Председатель комитета подчеркнул, что от наземных мин пострадали свыше 3 400 граждан Азербайджана, более 270 из которых погибли: "358 жертв мин - это дети, 38 - женщины".

Парламентарий также добавил, что новый законопроект "О деятельности по разминированию" играет важную роль в определении государственной политики.

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Версия на английском языке Committee chairman: Every month 500-800 people become victims of landmines globally
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: Dünyada hər ay 500-800 nəfər mina qurbanı olur

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