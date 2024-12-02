Председатель комитета: Если тысяча армян вернется в Карабах, то тысяча азербайджанцев должны вернуться в Западный Азербайджан

11:45

Армянская сторона стремится к тому, чтобы на Азербайджан оказывалось давление в вопросе возвращения армян в Карабах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям Фазиль Мустафа на слушаниях на тему "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан".

Он отметил, что в этом вопросе азербайджанская сторона должна выдвигать встречное условие.

"Если один армянин возвращается в Карабах, то тогда один азербайджанец должен вернуться в Западный Азербайджан. Если тысяча армян вернется на наши освобожденные территории, то тысяча азербайджанцев должны вернуться в Западный Азербайджан. Эти встречные условия должны подниматься на международных платформах", - сказал Мустафа.