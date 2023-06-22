Председатель комиссии: В селе Союдлю и его окрестностях проведены измерения атмосферы

В селе Союдлю Гедабекского района и его окрестностях были проведены измерения атмосферы на содержание загрязняющих веществ. Опасных веществ в воздухе не обнаружено.

В селе Союдлю Гедабекского района и его окрестностях были проведены измерения атмосферы на содержание загрязняющих веществ. Опасных веществ в воздухе не обнаружено.

Как сообщает Report, об этом заявил во время встречи с жителями председатель комиссии по расследованию ситуации в селе Союдлю, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Председатель комиссии отметил, что параметры технических газов в воздухе находятся в пределах нормы: "Следов цианида в атмосфере не выявлено. Образцы почвы и воды также будут проанализированы в специальной лаборатории. Мы поделимся с вами результатом".