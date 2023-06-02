Председатель коллегии: Надеемся на увеличение числа адвокатов в Нахчыване

"В Нахчыване очень мало адвокатов в сравнении с другими районами, и это нас беспокоит".

"В Нахчыване очень мало адвокатов в сравнении с другими районами, и это нас беспокоит".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Он сказал, что в Нахчыване продолжается процесс приема документов в адвокатуру: "Я надеюсь, что в результате последовательных действий и агитации, которые мы проводим совместно с Коллегией адвокатов Нахчыванской Автономной Республики, количество адвокатов в Нахчыване увеличится. В то же время увеличится и число женщин-адвокатов. Благодаря этому будет обеспечен доступ проживающих в Нахчыване граждан к юридической помощи и правосудию".