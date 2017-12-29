Председатель Коллегии адвокатов: Уровень компьютеризации юридических консультаций низок

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Сейчас в стране ведутся важные работы по широкому внедрению информационно-коммуникационных технологий. Это особенно касается деятельности госорганов. К сожалению, то же самое мы пока не можем сделать в сфере адвокатуры. Низкий уровень компьютеризации юридических консультаций сказывается на оперативности ряда работ".

Как сообщает Report, об этом заявил новоизбранный председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Он отметил, что сюда входит и создание сети адвокатских структур: "В то же время сюда можно отнести отсутствие централизованной электронной сети адвокатуры. Отсутствие централизованной единой системы адвокатской деятельности создает трудности для централизованного управления данной системы, эффективной организации работы в адвокатских структурах, подготовке статистических отчетов для уточнения будущих прогнозов. Отсутствие такой системы отрицательно сказывается и на прозрачности адвокатской сферы. Изучением международного опыта в данной сфере и привлечение соответствующих средств в течение нескольких лет можно решить проблему".

А. Багиров отметил, что в будущем в случае необходимости можно подумать о координировании с информационной системой "электронная адвокатура" и "электронный суд" в соответствии с передовым опытом братской Турции - UYAP: "Ни для кого не секрет, что сегодня информационная система "электронный суд" - незаменимый инструмент для эффективного осуществления справедливости, оперативного и качественного рассмотрения дел, экономии времени и средств, создания более комфортных и благоприятных условий для граждан. Не углубляясь, можно привести в пример действующий в стране "Единый электронный судебный процесс".