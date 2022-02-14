Председатель Коллегии адвокатов предлагает поправки в закон об адвокатуре

В Азербайджане предлагается внести изменения в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности".

В Азербайджане предлагается внести изменения в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности".

Как сообщил Report председатель президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров, для повышения профессиональной деятельности адвокатов регулярно организуются курсы.

"Наша цель заключается в том, чтобы люди действительно получали качественную, профессиональную юридическую помощь. Лица, оказывающие юридическую помощь, должны постоянно повышать уровень своих знаний. Можно заметить, что в законе "Об адвокатах и адвокатской деятельности" существуют определенные положения, которые не соответствуют реалиям сегодняшнего дня. Все трудности, с которыми мы сталкивались в ходе нашей деятельности в последние годы, требуют обновления закона. Закон - это условно живой организм, и он должен постоянно обновляться, отвечать требованиям сегодняшнего дня. Необходимо внести изменения во многие положения, статьи закона", - подчеркнул А.Багиров.