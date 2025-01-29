Председатель избиручастка: Среди кандидатов в муниципалитет имеются представители различных партий

09:38 Среди кандидатов наблюдается разнообразие с точки зрения партийной принадлежности.

Среди кандидатов на муниципальных выборах представлены представители различных политических партий.

Об этом Report заявил председатель избирательного участка №13 Ясамальского третьего избирательного округа №17 Тельман Мамедов.

По его словам, на участке зарегистрировано 1 215 избирателей:

"Борьбу за 19 мест в Ясамальском муниципалитете ведут 37 кандидатов", - отметил он.

За ходом голосования следят 7 наблюдателей.

"На данный момент своим правом голоса уже воспользовались порядка 45 человек. Наш самый возрастной избиратель - 1934 года рождения", - подчеркнул он.

Наблюдательница на избирательном участке Нигяр Гурбанзаде заявила, что процесс голосования проходит прозрачно.