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Председатель избирательного округа Ханкенди: Предстоящие выборы – праздничное событие

Председатель избирательного округа Ханкенди: Предстоящие выборы – праздничное событие Председатель Ханкендиского избирательного округа №122 Мадина Аббасова назвала предстоящие президентские выборы праздничным событием.
Внутренняя политика
2 февраля 2024 г. 14:20
Председатель избирательного округа Ханкенди: Предстоящие выборы – праздничное событие

Председатель Ханкендиского избирательного округа №122 Мадина Аббасова назвала предстоящие президентские выборы праздничным событием.

Об этом Аббасова сказала в беседе с командированным в Ханкенди сотрудником Report.

Аббасова отметила, что Ханкендиский городской избирательный участок №14 уже начал деятельность и готов к выборам: "Предстоящие выборы это праздничное событие для нас. Открытие участка в Ханкенди – большой успех и незабываемое историческое событие. Местные избиратели готовятся к выборам с большим энтузиазмом, словно к празднику".

Она также призвала всех избирателей принять активное участие в голосовании на президентских выборах.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndi seçki dairəsinin sədri: “Bu seçkilər bizim üçün bayram seçkisidir”

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