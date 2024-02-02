Председатель избирательного округа Ханкенди: Предстоящие выборы – праздничное событие

Председатель Ханкендиского избирательного округа №122 Мадина Аббасова назвала предстоящие президентские выборы праздничным событием.

Председатель Ханкендиского избирательного округа №122 Мадина Аббасова назвала предстоящие президентские выборы праздничным событием.

Об этом Аббасова сказала в беседе с командированным в Ханкенди сотрудником Report.

Аббасова отметила, что Ханкендиский городской избирательный участок №14 уже начал деятельность и готов к выборам: "Предстоящие выборы это праздничное событие для нас. Открытие участка в Ханкенди – большой успех и незабываемое историческое событие. Местные избиратели готовятся к выборам с большим энтузиазмом, словно к празднику".

Она также призвала всех избирателей принять активное участие в голосовании на президентских выборах.