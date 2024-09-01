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Председатель избирательного участка в Баку: Среди избирателей наблюдается высокая активность  

Председатель избирательного участка в Баку: Среди избирателей наблюдается высокая активность   Председатель избирательного участка №18 Насиминско-Сабаильского избирательного округа №23 Тахмина Ибрагимова отмечает высокую активность среди избирателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 09:37
Председатель избирательного участка в Баку: Среди избирателей наблюдается высокая активность  

Председатель избирательного участка №18 Насиминско-Сабаильского избирательного округа №23 Тахмина Ибрагимова отмечает высокую активность среди избирателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Об этом Report сообщила сама Ибрагимова.

"На нашем участке все хорошо, наблюдается активность среди избирателей. Шесть иностранных наблюдателей уже посетили участок, и еще 20 местных наблюдателей будут наблюдать за процессом голосования в течение дня", - сказала она.

По ее словам, на этом участке зарегистрировано 1462 избирателей.

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Версия на английском языке ФотоBaku polling station chair reports enthusiastic voter participation

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