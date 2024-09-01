Председатель избирательного участка в Баку: Среди избирателей наблюдается высокая активность

Председатель избирательного участка №18 Насиминско-Сабаильского избирательного округа №23 Тахмина Ибрагимова отмечает высокую активность среди избирателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Председатель избирательного участка №18 Насиминско-Сабаильского избирательного округа №23 Тахмина Ибрагимова отмечает высокую активность среди избирателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Об этом Report сообщила сама Ибрагимова.

"На нашем участке все хорошо, наблюдается активность среди избирателей. Шесть иностранных наблюдателей уже посетили участок, и еще 20 местных наблюдателей будут наблюдать за процессом голосования в течение дня", - сказала она.



По ее словам, на этом участке зарегистрировано 1462 избирателей.