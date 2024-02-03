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Председатель избирательного участка в Агдаме: Это знаменательные для страны выборы

Председатель избирательного участка в Агдаме: Это знаменательные для страны выборы Выборы, которые пройдут в Агдаме после 30-летнего периода оккупации, знаменательны для жителей района.
Внутренняя политика
3 февраля 2024 г. 16:54
Председатель избирательного участка в Агдаме: Это знаменательные для страны выборы

Предстоящие президентские выборы являются знаменательными для всего азербайджанского народа.

Об этом сотруднику Report сказал Ариф Гаджиев, председатель избирательного участка № 58, расположенного в городе Агдаме.

Это один из трех участков Агдамского городского избирательного округа №118 на освобожденной территории района. В нем смогут проголосовать 965 избирателей.

"Думаю, что избиратели с большим энтузиазмом пойдут на эти выборы, поскольку они знаменательны для каждого из нас. Участие в голосовании в Агдаме после многих лет оккупации - это честь для любого избирателя", - сказал Гаджиев.

У входа на избирательный участок, расположенный в здании "Азеришыг", размещены агитационные плакаты кандидатов в президенты.

"Участок оснащен всем необходимым оборудованием для проведения голосования. Также подготовлена мобильная урна для избирателей, которые по состоянию здоровья не смогут лично прийти на участок в день голосования. Уже разосланы извещения избирателям", - сказал он.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов: от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam şəhərində yeni yaradılan seçki məntəqəsinin sədri: "Bu, Azərbaycan xalqının zəfər seçkisidir"

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