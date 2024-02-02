Председатель избирательного участка: Уверены, что процесс голосования будет полностью прозрачным

7 февраля на избирательном участке в поселке Агбенд Зангиланского района сможет проголосовать 561 избиратель.

7 февраля на избирательном участке в поселке Агбенд Зангиланского района сможет проголосовать 561 избиратель.

Об этом находящемуся в Зангилане сотруднику Report сказал председатель избирательного участка №60 поселка Агбенд Бабек Новруз.

По его словам, проголосовать в избирательном участке смогут граждане, занимающиеся строительными и восстановительными работами в этом районе.

"Наш участок оснащен всем необходимым оборудованием, и мы с нетерпением ждем дня голосования. На избирательном участке установлены веб-камеры, и мы уверены, что процесс голосования будет полностью прозрачным. Мы сделаем все возможное для этого", - сказал Б.Новруз.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.