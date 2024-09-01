Председатель избирательного участка: Нарушений в процессе голосования не зафиксировано

В списке избирателей числятся 818 человек, 42 из них уже воспользовались правом голоса.

В списке избирателей числятся 818 человек, 42 из них уже воспользовались правом голоса.

Об этом Report сообщил председатель избирательного участка №4 Сабаильского избирательного округа №7 Мамед Баширов.

Он отметил высокую активность избирателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Баширов добавил, что в ходе голосования нарушений не зафиксировано: "Помимо местных наблюдателей на участок ​​прибыли также наблюдатели от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ".