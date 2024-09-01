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Председатель избирательного участка: Нарушений в процессе голосования не зафиксировано

Председатель избирательного участка: Нарушений в процессе голосования не зафиксировано В списке избирателей числятся 818 человек, 42 из них уже воспользовались правом голоса.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 10:05
Председатель избирательного участка: Нарушений в процессе голосования не зафиксировано

В списке избирателей числятся 818 человек, 42 из них уже воспользовались правом голоса.

Об этом Report сообщил председатель избирательного участка №4 Сабаильского избирательного округа №7 Мамед Баширов.

Он отметил высокую активность избирателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Баширов добавил, что в ходе голосования нарушений не зафиксировано: "Помимо местных наблюдателей на участок ​​прибыли также наблюдатели от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ".

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Версия на английском языке Chairman of polling station in Azerbaijan: No violations recorded during voting process
Версия на азербайджанском языке Səbail seçki dairəsinin 4 saylı seçki məntəqəsinin sədri: Heç bir qayda pozuntusu qeydə alınmayıb

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