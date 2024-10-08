Председатель Госкомитета выступил на Международном симпозиуме в США

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Рамин Мамедов принял участие в 31-м Международном симпозиуме по праву и религии в городе Прово, США.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Рамин Мамедов принял участие в 31-м Международном симпозиуме по праву и религии в городе Прово, США.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете.

Симпозиум был организован совместно Центром международного права и религиозных исследований Университета Бригама Янга и Фондом Стирлинга.

В своем выступлении глава комитета рассказал о том, какая атмосфера религиозной толерантности и диалога царит в Азербайджане. Он также отметил высокий уровень обеспечения свободы вероисповедания в стране и подчеркнул, что эти ценности являются неотъемлемой частью государственной политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым.

Председатель комитета рассказал, что, восстанавливая Карабах и его культурные ценности после почти тридцатилетней оккупации, Азербайджан вновь демонстрирует свою приверженность религиозному и этническому многообразию. Он подчеркнул, что таким образом страна оставляет будущим поколениям наследие взаимного уважения и толерантности.

Напомним, что с 1994 года Международный симпозиум по праву и религии служит важной площадкой для обсуждения принципов свободы вероисповедания и изучения механизмов, способствующих их наилучшей реализации.