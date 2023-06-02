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Председатель Госкомитета: Возвращение вынужденных переселенцев осуществляется на добровольной основе

Председатель Госкомитета: Возвращение вынужденных переселенцев осуществляется на добровольной основе Возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные территории осуществляется и будет осуществляться добровольно на основе принципа создания безопасных и достойных условий жизни.
Внутренняя политика
2 июня 2023 г. 12:05
Председатель Госкомитета: Возвращение вынужденных переселенцев осуществляется на добровольной основе

Возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные территории осуществляется и будет осуществляться добровольно на основе принципа создания безопасных и достойных условий жизни.

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев сказал журналистам.

Он подчеркнул, что по поручению президента Ильхама Алиева для вынужденных переселенцев строятся дома, закладываются села и районы: "С большим удовлетворением могу сказать, что большой процент граждан добровольно хочет вернуться в родные районы, села. Госкомитет готов сделать все возможное для выполнения поручений в рамках I госпрограммы".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsinin sədri: “Məcburi köçkünlərin qayıdışı könüllü həyata keçirilir və keçiriləcək”

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