Председатель Госкомитета: Возвращение вынужденных переселенцев осуществляется на добровольной основе

Возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные территории осуществляется и будет осуществляться добровольно на основе принципа создания безопасных и достойных условий жизни.

Возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные территории осуществляется и будет осуществляться добровольно на основе принципа создания безопасных и достойных условий жизни.

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев сказал журналистам.

Он подчеркнул, что по поручению президента Ильхама Алиева для вынужденных переселенцев строятся дома, закладываются села и районы: "С большим удовлетворением могу сказать, что большой процент граждан добровольно хочет вернуться в родные районы, села. Госкомитет готов сделать все возможное для выполнения поручений в рамках I госпрограммы".