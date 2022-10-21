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Председатель Госкомитета: В период армянской оккупации Азербайджан столкнулся с двойными стандартами

Председатель Госкомитета: В период армянской оккупации Азербайджан столкнулся с двойными стандартами В период армянской оккупации Азербайджан столкнулся с двойными стандартами.
Внутренняя политика
21 октября 2022 г. 10:04
Председатель Госкомитета: В период армянской оккупации Азербайджан столкнулся с двойными стандартами

В период армянской оккупации Азербайджан столкнулся с двойными стандартами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы на конференции ”Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность перед актуальными проблемами нашего времени".

По его словам, современный мир столкнулся с многочисленными вызовами: "Причина этих войн и конфликтов заключается в разделении сфер влияния в мире, приобретении богатств. В период армянской оккупации Азербайджан столкнулся с двойными стандартами. Но благодаря политической воле Верховного главнокомандующего, мощи нашей армии мы освободили свои земли ои восстановили справедливость".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsinin sədri: "Erməni işğalı zamanı Azərbaycan ikili standartlarla üzləşib"

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