Председатель Госкомитета: В период армянской оккупации Азербайджан столкнулся с двойными стандартами

В период армянской оккупации Азербайджан столкнулся с двойными стандартами.

В период армянской оккупации Азербайджан столкнулся с двойными стандартами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы на конференции ”Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность перед актуальными проблемами нашего времени".

По его словам, современный мир столкнулся с многочисленными вызовами: "Причина этих войн и конфликтов заключается в разделении сфер влияния в мире, приобретении богатств. В период армянской оккупации Азербайджан столкнулся с двойными стандартами. Но благодаря политической воле Верховного главнокомандующего, мощи нашей армии мы освободили свои земли ои восстановили справедливость".