​Председатель Госкомитета провел пятичасовой видеоприем граждан

Учитывая рекомендации оперативного штаба при Кабинете министров в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев был временно приостановлен прием граждан, начат онлайн-видеоприем с использованием современных средств связи и коммуникаций.

Как сообщает Report, 17 марта председатель Госкомитета Ровшан Рзаев на основе предварительной очереди связался с записавшимися на прием гражданами посредством видеозвонка, выслушал их обращения, ответил на их вопросы.

Видеоприем председателя Госкомитета длился более пяти часов.

Прием в режиме онлайн будет осуществляться на основе очередности, посредством видеозвонков из Госкомитета.