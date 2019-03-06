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Председатель Госкомитета обратился к вынужденным переселенцам, желающим переехать в Агдам - ЭКСКЛЮЗИВ

© Report / Firi Salim

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев обратился к вынужденным переселенцам, добровольно желающим переехать в Агдамский район.

Председатель Госкомитета заявил Report, что добровольно желающие переехать в Агдамский район вынужденные переселенцы будут размещены в домах, построенных за счет государства.

На это предложение Р.Рзаева на месте отреагировал вынужденный переселенец из Агдамского района Агамирзоев Кямаледдин Абдулгусейн оглу 1992 г.р., размещенный в общежитии в Наримановском районе Баку, и сказал, что принимает предложение.

Председатель комитета записал имя, фамилию и контактный номер вынужденного переселенца и сказал, что в ближайшее время свяжется с ним, и что он будет обеспечен домом, который построят в соответствии с современными стандартами на неоккупированной территории Агдамского района.

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