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Председатель ГЭЦ: Накопившие опыт специалисты переходят с госслужбы в частный сектор

Председатель ГЭЦ: Накопившие опыт специалисты переходят с госслужбы в частный сектор 11:48
Внутренняя политика
19 декабря 2024 г. 12:36
Председатель ГЭЦ: Накопившие опыт специалисты переходят с госслужбы в частный сектор

Специалисты, накопившие опыт на руководящих должностях в государственных структурах, после этого переходят на работу в частный сектор.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на Азербайджанском форуме карьерного развития.

В качестве примера она привела двух начальников отделов ГЭЦ, перешедших на работу в частные компании.

"Это связано с более высокой оплатой труда в частном секторе. Сегодня частные компании привлекают опытных специалистов, ранее работавших в государственных структурах. Частный сектор заинтересован в готовых специалистах", - сказала Аббасзаде.

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Версия на азербайджанском языке DİM sədri: Mütəxəssislər müəyyən təcrübə topladıqdan sonra dövlət qulluğundan özəl sektora keçirlər

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