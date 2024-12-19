Председатель ГЭЦ: Накопившие опыт специалисты переходят с госслужбы в частный сектор

11:48

Специалисты, накопившие опыт на руководящих должностях в государственных структурах, после этого переходят на работу в частный сектор.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на Азербайджанском форуме карьерного развития.

В качестве примера она привела двух начальников отделов ГЭЦ, перешедших на работу в частные компании.

"Это связано с более высокой оплатой труда в частном секторе. Сегодня частные компании привлекают опытных специалистов, ранее работавших в государственных структурах. Частный сектор заинтересован в готовых специалистах", - сказала Аббасзаде.