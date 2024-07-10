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Председатель ЦИК: Желающие наблюдать за выборами не получали отказ

Председатель ЦИК: Желающие наблюдать за выборами не получали отказ
Внутренняя политика
10 июля 2024 г. 11:46
Председатель ЦИК: Желающие наблюдать за выборами не получали отказ

Желающие наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане не получали отказ.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, выступая на совещании в ЦИК с участием руководителей окружных избирательных комиссий.

Он отметил, что каждый, кто хочет участвовать в выборах в качестве наблюдателя, может обратиться в окружную избирательную комиссию и ЦИК:

"Обеспечение прозрачности выборов осуществляют медиа-организации. Азербайджан - единственная страна в мире, где медиа-организации не нуждаются в получении разрешения для наблюдения за выборами и освещения процесса. Им достаточно показать пресс-карту".

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Версия на азербайджанском языке MSK sədri: Seçkiləri müşahidə etmək istəyənlərə rədd cavabı verilməyib

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