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Председатель ЦИК: За ходом голосования будут следить почти 80 тыс. наблюдателей

Председатель ЦИК: За ходом голосования будут следить почти 80 тыс. наблюдателей Почти 80 тысяч человек обладают правом наблюдения за процессом голосования на муниципальных выборах в Азербайджане.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 08:38
Председатель ЦИК: За ходом голосования будут следить почти 80 тыс. наблюдателей

Почти 80 тысяч человек обладают правом наблюдения за процессом голосования на муниципальных выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов, говоря о начале голосования.

По его словам, подготовка к выборам была проведена в полном объеме:

"Муниципальные выборы организованы в соответствии со всеми требованиями. В целом процесс голосования будут наблюдать 71 209 человек, включая наблюдателей, членов участковых и окружных избирательных комиссий, а также членов экспертных групп. Если добавить представителей СМИ, то общее число лиц, имеющих право следить за процессом голосования, приближается к 80 тысячам".

Напомним, что голосование началось в 8:00 и продлится до 19:00.

Выборы проходят на 5 846 избирательных участках в рамках 118 избирательных округов по всей стране. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 место в 685 муниципалитетах.

Согласно данным ЦИК, право голоса имеют 5 961 987 избирателей.

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Версия на английском языке CEC chairman: Almost 80,000 observers to monitor voting process in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке MSK sədri: Səsverməni 80 minə yaxın müşahidəçi izləyəcək

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