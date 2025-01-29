Председатель ЦИК: За ходом голосования будут следить почти 80 тыс. наблюдателей

Почти 80 тысяч человек обладают правом наблюдения за процессом голосования на муниципальных выборах в Азербайджане.

Почти 80 тысяч человек обладают правом наблюдения за процессом голосования на муниципальных выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report , об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов, говоря о начале голосования.

По его словам, подготовка к выборам была проведена в полном объеме:

"Муниципальные выборы организованы в соответствии со всеми требованиями. В целом процесс голосования будут наблюдать 71 209 человек, включая наблюдателей, членов участковых и окружных избирательных комиссий, а также членов экспертных групп. Если добавить представителей СМИ, то общее число лиц, имеющих право следить за процессом голосования, приближается к 80 тысячам".

Напомним, что голосование началось в 8:00 и продлится до 19:00.

Выборы проходят на 5 846 избирательных участках в рамках 118 избирательных округов по всей стране. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 место в 685 муниципалитетах.

Согласно данным ЦИК, право голоса имеют 5 961 987 избирателей.