Председатель ЦИК прокомментировал видеоролик, представленный как "фальсификация выборов"

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов сделал заявление по поводу распространенного в социальной сети и СМИ видеоролика, представленного как "фальсификация выборов" на 12-м избирательном участке I Ясамальского избирательно округа №15.

Как сообщает Report, в интервью журналистам М.Панахов заявил, что по данному вопросу в ЦИК пока не поступало обращений: "Я просмотрел видеоролик. В нем неотчетливо видно, сколько избирательных бюллетеней бросают в урну. Естественно, мы расследуем этот вопрос и проинформируем общественность о том, было ли допущено правонарушение, или нет. В случае подтверждения факта, виновные будут наказаны".

М.Панахов добавил, что сегодня в ЦИК не поступало обращений, связанных с правонарушениями. "Поступают в основном запросы", - сказал М.Панахов.