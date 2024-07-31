Председатель ЦИК встретился с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов 31 июля встретился с главой миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) Дитмиром Бушати в связи с предстоящими в

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов 31 июля встретился с главой миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) Дитмиром Бушати в связи с предстоящими внеочередными выборами в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в ЦИК.

Согласно информации, М.Панахов, приветствовав главу и членов миссии, выразил удовлетворение встречей. Подчеркнув, что институт наблюдения играет важную роль в подготовке и проведении выборов в обстановке широкой гласности и прозрачности, глава ЦИК высоко оценил большой интерес международных наблюдателей к выборам, проводимым в Азербайджане. Он также заявил, что возглавляемый им высший избирательный орган открыт для сотрудничества с международными организациями, а процессы в ЦИК и нижестоящих избирательных комиссиях прозрачны для наблюдателей и всех заинтересованных субъектов.

Выразив благодарность за теплый прием и встречу, Д.Бушати отметил, что во время пребывания в Азербайджане миссия будет тесно сотрудничать с ЦИК. При этом глава наблюдательной миссии попросил председателя ЦИК проинформировать о ходе подготовки к выборам в Милли Меджлис.

М.Панахов проинформировал о реализуемых и запланированных масштабных проектах для участников выборов различного статуса, в том числе избирателей и членов нижестоящих избирательных комиссий в рамках информационной программы комиссии, продолжающемся процессе уточнения списков избирателей, выдвижении и регистрации кандидатов, возможностях, созданных в связи с предвыборной агитацией. Председатель сообщил, что вслед за президентскими выборами 2024 года выборы в Милли Меджлис впервые пройдут на всей суверенной территории Азербайджана. После тридцати лет оккупации количество постоянных избирательных участков в освобожденных регионах было увеличено до 34 в целях обеспечения конституционных прав граждан, имеющих право голоса.

Отвечая на вопросы гостей, председатель ЦИК предложил членам миссии по наблюдению за выборами, как и прежде, в любое время непосредственно понаблюдать за деятельностью комиссии и осуществляемыми процессами и отметил, что для этого созданы все возможности.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим представляющим взаимный интерес вопросам, связанным с выборами в Милли Меджлис.