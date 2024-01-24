Председатель ЦИК: Во всех избирательных участках тестируют камеры наблюдения

В преддверии президентских выборов 7 февраля во всех избирательных участках на территории страны проводится тестирование камер наблюдения.

В преддверии президентских выборов 7 февраля во всех избирательных участках на территории страны проводится тестирование камер наблюдения.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

"С точки зрения обеспечения прозрачности избирательного процесса важным моментом является установка веб-камер в участках. Также важно тесное участие прессы в избирательном процессе", - сказал он.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля. ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".