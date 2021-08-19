Председатель ЦИК: В избирательных комиссиях должны преобладать представители политпартий

"Срок полномочий комиссий - 5 лет. После того, как ЦИК будет сформирован Милли Меджлисом, должны быть сформированы Окружные избирательные комиссии".

"Срок полномочий комиссий - 5 лет. После того, как ЦИК будет сформирован Милли Меджлисом, должны быть сформированы Окружные избирательные комиссии".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, формирование ОИК находится в компетенции ЦИК: "Необходимо стремиться к тому, чтобы в избирательных комиссиях преобладали представители политических партий. В некоторых демократических странах нет такого количества партий, как у нас. Партии должны стремиться, чтобы люди знали о них".