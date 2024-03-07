Председатель ЦИК: В этом году на освобожденных территориях впервые пройдут муниципальные выборы

В этом году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана впервые пройдут муниципальные выборы.

В этом году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана впервые пройдут муниципальные выборы.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, в этом году в Шуше, Лачыне, селе Агалы Зангиланского района, Агдеринском и Физулинском районах и других освобожденных территориях впервые будут проведены муниципальные выборы: "Готовность избирательных комиссий к этому процессу является для нас самым важным вопросом".