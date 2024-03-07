О нас

Председатель ЦИК: В этом году на освобожденных территориях впервые пройдут муниципальные выборы

Председатель ЦИК: В этом году на освобожденных территориях впервые пройдут муниципальные выборы В этом году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана впервые пройдут муниципальные выборы.
Внутренняя политика
7 марта 2024 г. 17:02
Председатель ЦИК: В этом году на освобожденных территориях впервые пройдут муниципальные выборы

В этом году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана впервые пройдут муниципальные выборы.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, в этом году в Шуше, Лачыне, селе Агалы Зангиланского района, Агдеринском и Физулинском районах и других освобожденных территориях впервые будут проведены муниципальные выборы: "Готовность избирательных комиссий к этому процессу является для нас самым важным вопросом".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке MSK sədri: Bu il azad edilmiş ərazilərdə ilk dəfə bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək

Другие новости из категории

Госкомитет: Для прошедших аттестацию религиозных деятелей льготы не предусмотрены
Госкомитет: Для прошедших аттестацию религиозных деятелей льготы не предусмотрены
7 марта 2024 г. 16:48
Мазахир Панахов: Международные организации высоко оценили президентские выборы
Мазахир Панахов: Международные организации высоко оценили президентские выборы
7 марта 2024 г. 16:46
В Азербайджане 13 религиозных деятелей не смогли пройти аттестацию
В Азербайджане 13 религиозных деятелей не смогли пройти аттестацию
7 марта 2024 г. 16:05
Президент наградил группу азербайджанских женщин медалью Терегги
Президент наградил группу азербайджанских женщин медалью "Терегги"
7 марта 2024 г. 15:31
Президент Азербайджана подписал распоряжение о стимулировании использования электромобилей
Президент Азербайджана подписал распоряжение о стимулировании использования электромобилей
7 марта 2024 г. 14:02
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
7 марта 2024 г. 13:10
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
7 марта 2024 г. 13:10
Ильхам Алиев: Азербайджанские женщины, отличающиеся красотой, нежностью и благородством, вписали яркие страницы в нашу историю
Ильхам Алиев: Азербайджанские женщины, отличающиеся красотой, нежностью и благородством, вписали яркие страницы в нашу историю
6 марта 2024 г. 21:25
В Баку проходит мероприятие, посвященное Международному женскому дню
В Баку проходит мероприятие, посвященное Международному женскому дню
6 марта 2024 г. 18:42
Кабмин: В Азербайджане не планируется перевод вузов из одного региона в другой
Кабмин: В Азербайджане не планируется перевод вузов из одного региона в другой
6 марта 2024 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi