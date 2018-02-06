Председатель ЦИК: В Азербайджане полиция не вмешивается в выборы

© Report

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане полиция не вмешивается в выборы".

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил на заседании ЦИК в связи с внеочередными президентскими выборами.

Он отметил, что Центральная избирательная комиссия осуществила просветительскую работу совместно с правоохранительными органами, проделанная работа дала свои результаты.

М.Панахов отметил, что представители любой международной организации могут принять участие во внеочередных президентских выборах.

Председатель ЦИК отметил, что социальные сети стали неуправляемой системой: "Не исключено, что кто-то начнет проводить здесь агитацию раньше срока. Это создает проблемы".

Председатель комиссии отметил, что в процессе регистрации кандидатов не может быть каких-либо проблем: "Если представленные документы в порядке, возникновение проблемы исключено".