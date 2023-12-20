Председатель ЦИК: В Азербайджане нет проблем с проведением выборов

В Азербайджане нет никаких проблем с проведением выборов.

В Азербайджане нет никаких проблем с проведением выборов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на совещании с участием председателей окружных избирательных комиссий.

"Избирательный кодекс разработан с участием местных и международных экспертов, и соответствует международным стандартам. Выборы должны быть прозрачными. У нас также нет никаких ограничений в связи с местными наблюдателями", - сказал он.

Панахов добавил, что показатели прозрачности полностью соответствуют международным стандартам.

"На прошлых выборах мы дали положительный ответ всем местным наблюдателям, обратившимся к нам. С этим также нет никаких проблем", - отметил председатель ЦИК.