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Председатель ЦИК: В Азербайджане нет проблем с проведением выборов

Председатель ЦИК: В Азербайджане нет проблем с проведением выборов В Азербайджане нет никаких проблем с проведением выборов.
Внутренняя политика
20 декабря 2023 г. 11:37
Председатель ЦИК: В Азербайджане нет проблем с проведением выборов

В Азербайджане нет никаких проблем с проведением выборов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на совещании с участием председателей окружных избирательных комиссий.

"Избирательный кодекс разработан с участием местных и международных экспертов, и соответствует международным стандартам. Выборы должны быть прозрачными. У нас также нет никаких ограничений в связи с местными наблюдателями", - сказал он.

Панахов добавил, что показатели прозрачности полностью соответствуют международным стандартам.

"На прошлых выборах мы дали положительный ответ всем местным наблюдателям, обратившимся к нам. С этим также нет никаких проблем", - отметил председатель ЦИК.

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Версия на азербайджанском языке MSK sədri: “Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı heç bir problem yoxdur”

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