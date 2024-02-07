Глава ЦИК Турции: Созданы все условия для прозрачного проведения выборов в Азербайджане

К проходящим сегодня в Азербайджане президентским выборам избиратели проявляют большой интерес, выборы проходят прозрачно.

К проходящим сегодня в Азербайджане президентским выборам избиратели проявляют большой интерес, выборы проходят прозрачно.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Турции Ахмет Йенер, находящийся в Азербайджане для наблюдения за ходом избирательного процесса.

"Увидев утром избирателей, ожидающих в очереди, мы убедились, что граждане очень заинтересованы в голосовании, и для этого созданы все необходимые условия. Члены избирательных комиссий проводят свою работу профессионально. На пунктах, которые мы посетили, мы видели представителей прессы, наблюдателей", - сказал он.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.