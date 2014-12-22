​Председатель ЦИК провел пресс-конференцию

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Завтра на выборах в муниципалитеты голосование пройдет в 5015 избирательных участках.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов на сегодняшней пресс-конференции.

Он заявил, что из действующих избирательных участков 4887 являются постоянными, а 128 - временными. На выборах участвует 8 политических партий. В целом, зарегистрировано 37077 кандидата.

Председатель Центризбиркома отметил, что так как вчера истек срок предвыборной агитации, все плакаты кандидатов уже убраны. М.Панахов проинформировал также о работе, проведенной накануне выборов: "Мы провели мероприятия совместно с омбудсменом. Организованы тренинги и проделана просветительская работа в этой области, так как доведение сведений о выборах является важной задачей".

Мазахир Панахов отметил, что во время выборов полиция будет работать в усиленном режиме: "Министерство внутренних дел уделяет этой проблеме особое внимание".