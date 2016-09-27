Председатель ЦИК прокомментировал видеокадры массового сброса бюллетеней на референдуме

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Центризбиркома Мазахир Панахов прокомментировал видеокадры массового сброса бюллетеней в избирательные ящики в ходе референдума, проведенного 26 сентября 2016 года, и вопрос голосования избирателей несколько раз.

Как сообщает Report, председатель ЦИК сказал, что подобные случаи имели место, а также добавил, что будут приняты необходимые меры.

М.Панахов отметил, что в случае выявления нарушений, результаты этих избирательных участков будут аннулированы: "В данном вопросе председатели различных округов и избирательных участков должны быть ответственными также, как ответственно руководство страны.

Несмотря на некоторые недочеты, они не могут нанести тень на ход голосования. Хотелось бы, чтобы подобные негативы не происходили. Мы организовали голосование в соответствии с международными стандартами".