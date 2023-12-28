Председатель ЦИК пригласил миссию ОБСЕ к активному участию в избирательных процедурах

Председатель Центризберкома (ЦИК) Мазахир Панахов призвал наблюдательную миссию БДИПЧ ОБСЕ к активному участию в процедурах, связанных с избирательным процессом на выборах 7 февраля.

Председатель Центризберкома (ЦИК) Мазахир Панахов призвал наблюдательную миссию БДИПЧ ОБСЕ к активному участию в процедурах, связанных с избирательным процессом на выборах 7 февраля.

Как сообщили Report в отделе медиа и коммуникаций секретариата ЦИК, об этом Панахов заявил на встрече с руководителем миссии Йоханом Мерфи.

Панахов подчеркнул, что возглавляемая им структура придает важное значение связям с международными организациями, всегда открыта для сотрудничества. По его словам, все процессы, связанные с выборами, реализуются в условиях широкой гласности.

Глава ЦИК рассказал об избирательной системе и законодательстве Азербайджана, принципах деятельности избирательных комиссий и различных проектах, реализованных и предусмотренных в связи с предстоящими выборами.

Панахов призвал миссию БДИПЧ ОБСЕ принять активное во всех процедурах, связанных с избирательным процессом, в том числе проверке подписных листов. Он отметил, что ЦИК создал все условия для наблюдения за процессами.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам, представляющим взаимный интерес.