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Председатель ЦИК обратился к наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ

Председатель ЦИК обратился к наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов обратился к наблюдателям Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Внутренняя политика
12 августа 2024 г. 18:34
Председатель ЦИК обратился к наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов обратился к наблюдателям Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комиссии Панахов заявил, что непредоставление информации о недочетах будет расцениваться как их отсутствие.

Отметим, что в связи с внеочередными парламентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 1 сентября, зарегистрировано 267 международных наблюдателей из 29 организаций и 46 стран.

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