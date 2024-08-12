Председатель ЦИК обратился к наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов обратился к наблюдателям Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов обратился к наблюдателям Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комиссии Панахов заявил, что непредоставление информации о недочетах будет расцениваться как их отсутствие.

Отметим, что в связи с внеочередными парламентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 1 сентября, зарегистрировано 267 международных наблюдателей из 29 организаций и 46 стран.