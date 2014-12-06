Председатель ЦИК обнародовал число наблюдателей на муниципальных выборах

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Центральная избирательная Комиссия (ЦИК) зарегистрировала 149 местных наблюдателей для участия в муниципальных выборах, которые пройдут в Азербайджане 23 декабря. Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что 76 из зарегистрированных ЦИК наблюдателей являются членами ПГС, один - прошел регистрацию по специальному разрешению: "Этот процесс осуществляется также на местах. Так, со стороны ОИК зарегистрировано 11 078 наблюдателей. Из них 5 271 - по собственной инициативе, 5 806 являются представителями 17 политических партий".

Председатель ЦИК также отметил, что для наблюдения за процессом выборов зарегистрировано 6 представителей международных организаций.