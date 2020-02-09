Председатель ЦИК Азербайджана о случаях голосования вместо умерших лиц

Председатель Центризбиркома Мазахир Панахов прокомментировал распространенные в соцсетях сообщения о том, что отмечены несколько случаев голосования вместо умерших людей.

Как сообщает Report, председатель ЦИК попросил представить в структуру имена:

"Назовите нам имена, чтобы мы предприняли конкретные меры и узнали, кто вместо кого голосовал. В случае подтверждения информации, естественно, должны быть предприняты меры. По имеющейся у нас информации, на имя умершего было отправлено извещение. Мы расследовали вопрос".