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Председатель ЦИК Азербайджана о случаях голосования вместо умерших лиц

Председатель ЦИК о случаях голосования вместо умерших лиц

Председатель Центризбиркома Мазахир Панахов прокомментировал распространенные в соцсетях сообщения о том, что отмечены несколько случаев голосования вместо умерших людей.

Как сообщает Report, председатель ЦИК попросил представить в структуру имена: 

"Назовите нам имена, чтобы мы предприняли конкретные меры и узнали, кто вместо кого голосовал. В случае подтверждения информации, естественно, должны быть предприняты меры. По имеющейся у нас информации, на имя умершего было отправлено извещение. Мы расследовали вопрос". 

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