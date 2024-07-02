Глава ЦИК: Необходимо контролировать работу новых председателей избирательных участков

Председатель ЦИК Мазахир Панахов подчеркнул необходимость контроля работы новых председателей избирательных участков.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов подчеркнул необходимость контроля работы новых председателей избирательных участков.

Как сообщает Report, об этом Мазахир Панахов сказал на сегодняшнем заседании ЦИК.

По его словам, нельзя допустить, чтобы что-либо мешало работе наблюдателей в день выборов.

Панахов также добавил, что следует уделить особое внимание избирательным участкам на освобожденных от оккупации территориях и в Нахчыване.

Глава ЦИК подчеркнул, что избирательные участки должны быть полностью оснащены всем необходимым: "По имеющейся у меня информации, на избирательных участках в Нахчыване наблюдается нехватка мебели, оборудования и прочего необходимого".