Председатель ЦИК: Избирательные участки на освобожденных территориях могут быть полностью восстановлены

Избирательные участки на освобожденных территориях Азербайджана могут быть полностью восстановлены.

Избирательные участки на освобожденных территориях Азербайджана могут быть полностью восстановлены.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании организации.

По его словам, необходимо стремиться к тому, чтобы не было никаких проблем с регистрацией избирателей, возвращающихся в Карабах.

"Следует контролировать процесс регистрации лиц, переезжающих на освобожденные территории, чтобы они не числились одновременно в списках здесь и там. Потому что мы можем полностью восстановить избирательные участки на этих территориях", - сказал он.