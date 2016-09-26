Председатель ЦИК: Избирательная активность очень высокая

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Все 5 627 избирательных участков открылись своевременно. Это является одним из основных требований".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что до этого часа в ЦИК не поступало официальное заявление о серьезных правонарушениях на выборах: "Постоянно открыта "горячая линия". Наблюдатели могут свободно следить за выборами на месте. Избирательная активность очень высокая. Это очень радует. Активность выше в городах. Обычно в городах по сравнению с провинциями активность бывает несколько ниже. Однако по сравнению с предыдущими годами наблюдается высокая активность".