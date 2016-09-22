Председатель ЦИК и министр проверили веб-камеры, установленные в связи с референдумом

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов и министр связи и высоких технологий Рамин Гулузаде осмотрели веб-камеры, установленные в ЦИК в связи с референдумом, который состоится в Азербайджане 26 сентября.

Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов в заявлении журналистам сказал, что веб-камеры установлены на тысячи избирательных участках: "Сегодня мы проверили состояние веб-камер. Изображения со всех участков - высокого качества. Применяя последние технологии, постарались получить высококачественные изображения. Мы стараемся, чтобы не было перебоев в энергоснабжении и телефонной связи".

М.Панахов отметил, что посредством этих веб-камер любой человек из любой точки мира может непрерывно следить за всем избирательным процессом в онлайн-режиме, зайдя на сайт ЦИК: "Я верю, что мы осуществим свою работу в соответствии с высокими стандартами".