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Председатель ЦИК: Факт нарушения порядка предвыборной кампании необходимо доказать документально

Председатель ЦИК: Факт нарушения порядка предвыборной кампании необходимо доказать документально Если кандидат начал проводить агитацию до начала предвыборной кампании, факт необходимо доказать документально.
Внутренняя политика
9 августа 2024 г. 11:11
Председатель ЦИК: Факт нарушения порядка предвыборной кампании необходимо доказать документально

Если кандидат начал проводить агитацию до начала предвыборной кампании, факт необходимо доказать документально.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, официальный документ, содержащий доказательство нарушения порядка предвыборной кампании, нужно предоставить в комиссию.

Отметим, что 9 августа началась предвыборная кампания в связи с внеочередными парламентскими выборами, которые пройдут 1 сентября. Уже определено 5509 адресов для агитации, включая 16 закрытых и 27 открытых площадок по каждому округу.

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