Председатель ЦИК: Важно, чтобы за выборами следили международные наблюдатели

Важно, чтобы за выборами следили международные наблюдатели.

Важно, чтобы за выборами следили международные наблюдатели.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил журналистам.

По его словам, достигнуты большие успехи в подготовке избирательных документов.

"Впервые парламентские выборы проводятся на всей суверенной территории Азербайджана, признанной в соответствии с нормами международного права. Поскольку это очень важно, соответствие выборов нормам международного права является необходимым. Поэтому важно участие в них международных наблюдателей. Обычно за выборами следят около 100 тыс. местных и международных наблюдателей".