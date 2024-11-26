О нас

Председатель ЦИК: Большое число кандидатов на муниципальных выборах не вызывает беспокойства

Председатель ЦИК: Большое число кандидатов на муниципальных выборах не вызывает беспокойства 16:48
Внутренняя политика
26 ноября 2024 г. 17:20
Председатель ЦИК: Большое число кандидатов на муниципальных выборах не вызывает беспокойства

Большое число кандидатов на муниципальных выборах не вызывает беспокойства.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

Панахов подчеркнул, что каждый гражданин имеет право участвовать в выборах.

"Мы особенно призываем женщин активнее выдвигать свои кандидатуры на муниципальных выборах. Кандидаты должны собирать подписи в пределах своего округа. Если этот процесс выполнен корректно, окружные избирательные комиссии не имеют права комментировать другие вопросы, связанные с собранными подписями", - отметил глава ЦИК.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MSK sədri: Bələdiyyə seçkilərində namizədlərin sayının çox olması narahatlıq yaratmır

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi