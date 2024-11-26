Председатель ЦИК: Большое число кандидатов на муниципальных выборах не вызывает беспокойства

16:48

Большое число кандидатов на муниципальных выборах не вызывает беспокойства.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

Панахов подчеркнул, что каждый гражданин имеет право участвовать в выборах.

"Мы особенно призываем женщин активнее выдвигать свои кандидатуры на муниципальных выборах. Кандидаты должны собирать подписи в пределах своего округа. Если этот процесс выполнен корректно, окружные избирательные комиссии не имеют права комментировать другие вопросы, связанные с собранными подписями", - отметил глава ЦИК.